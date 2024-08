Nach Absage: Wann wird der dritte Waldhof-Überflug nachgeholt?

1 Der M28 Skytruck flog am vergangenen Mittwoch über das Waldhof-Areal. Der Überflug mit einem Transporthubschrauber CH 53 wurde wetterbedingt verschoben. Foto: Willy Schreiber

Nachdem der dritte und letzte der geplanten Bundeswehr-Überflüge über das Waldhof-Areal wetterbedingt verschoben werden musste, geht es nun an die Terminfindung.









Den dritten der geplanten Überflüge mit einem Transporthubschrauber CH 53 über dem Waldhof hat die Bundeswehr am vergangenen Donnerstag wegen Regen und Gewitter abgesagt. Laut Auskunft eines Pressesprechers der Bundeswehr steht noch kein neuer Termin fest, doch dieser solle zeitnah erfolgen, um so früh wie möglich in die Auswertung starten zu können und Ergebnisse vorlegen zu können.