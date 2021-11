Vollsperrung bei Rottweil Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B 14

Vier Fahrzeuge - ein Lkw und drei Autos – waren am Montagmorgen in einen schweren Unfall auf der Bundesstraße 14 bei Rottweil in Höhe Saline verwickelt. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Die Straße war längere Zeit komplett gesperrt.