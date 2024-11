Elements-Festival 2024: Wie steht es um die Rückerstattung der Tickets?

Nachdem das Elements-Festival Ende Mai aufgrund des Wetters in Dormettingen abgesagt wurde, gibt es nun ein Update zur Rückerstattung der Tickets.

„Es bricht uns das Herz, dass wir euch mitteilen müssen, dass das Elements Festival 2024 in enger Absprache mit den genehmigenden Behörden abgesagt werden muss“, teilte der Veranstalter am Vormittag des ersten Festival-Tages auf Instagram mit. Der anhaltende Dauerregen machte zu diesem Zeitpunkt eine sichere Anfahrt und Durchführung des Festivals unmöglich. Die bereits angereisten Besucher mussten wieder nach Hause fahren.

Der Veranstalter versprach den Festivalgängern wenige Tage später in einer Rundmail, dass es eine Möglichkeit geben wird, die Tickets entweder für das Elements-Festival 2025 zu übernehmen oder eine Rückerstattung einzureichen. Er bat aber auch um Verständnis dafür, dass dieser Vorgang noch etwas Zeit in Anspruch nehmen würde.

Festivalbesucher werden unruhig

Zwischenzeitlich wurde denjenigen Besuchern, die sich vor der Absage auf dem Gelände bereits Tokens für Essen und Getränke gekauft hatten, die Möglichkeit gegeben, diese erstatten zu lassen. Seither blieb es aber ruhig auf dem Instagram-Kanal des Festivals.

In den Kommentaren unter dem letzten Beitrag der Veranstalter jedoch nicht. „Was ist denn nun mit der Ticketrückerstattung?“ – so oder so ähnlich lauten regelmäßige Nachfragen der Besucher. Jemand berichtet, sie warte noch immer auf das Geld für ihre Token. Die neuesten Kommentare sind etwa drei Wochen alt.

Mit der Rückerstattung dürfte es bald soweit sein

Auf Nachfrage unserer Redaktion heißt es, man sei nach Monaten intensiver Zusammenarbeit nun in den letzten Zügen der finalen Klärung. „In den nächsten Tagen, sobald wir alle notwendigen Freigaben haben, kommt ein Infopost mit allen Umtausch- und Erstattungsmöglichkeiten. Ticketkäufer aus 2024 erhalten zusätzlich zum Infopost eine E-Mail“, informieren die Zuständigen.