Nach Abfindung beim Autobauer: Ex-IT-ler von Mercedes will Feuerwehr und Polizei im Land digitaler machen

Rund ein Jahrzehnt lang war Markus Straub bei Mercedes, dann begann eine Zeit der Unsicherheit für ihn. Nun betreibt er nebenberuflich eine Software für Feuerwehren.
Geht gleich der Alarm los? Dann wäre hier einiges los. „Wir sind im Schnitt nach fünf bis sieben Minuten mit zwei Autos draußen“, sagt Markus Straub, der durch das Haus der Freiwilligen Feuerwehr Walddorfhäslach führt. Doch an diesem Mittag bleibt alles ruhig. Und so hat der frühere Mercedes-IT-ler in aller Ruhe Zeit, „Resqio“ vorzustellen – eine Software, mit der er die Wehren im Land modernisieren will. Hauptberuflich arbeitet er beim Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei Baden-Württemberg mit dem Ziel, diese digitaler aufzustellen.