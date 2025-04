Nach Abbruch im November 2024: Gruol/Erlaheim empfängt Bisingen zum Wiederholungsspiel

FC 08 Villingen Geschichte Triumph im Schnee – Klier und Co. deklassieren FSV Frankfurt

Nach über 55 Jahren tritt der FSV Frankfurt am Freitag (19 Uhr) wieder zu einem Punktspiel gegen den FC 08 im Friedengrund an. Das letzte Aufeinandertreffen beider Clubs in Villingen fand in der Rückrunde 1969/70 der Regionalliga Süd statt.