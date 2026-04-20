Nach A5-Unfall: Spiel der SG Scutro Damen in March kurzfristig abgesagt

Die Damen von der Schutter waren am Samstag auf dem Weg zum Auswärtsspiel in March, als sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn ereignete.
MARCH. Landesliga, Damen: TSV March - SG Scutro abgesagt. Aufgrund eines Falls von höherer Gewalt musste die Begegnung des Schlusslichts gegen den Primus am Samstagabend kurzfristig abgesagt werden. „Wir waren gerade auf der Fahrt nach March, als es zu einem schweren Unfall auf der A 5 kam. Eines unserer Autos konnte noch passieren, der Rest nicht mehr. Uns ist zum Glück nichts passiert, aber infolge des Unfallgeschehens kam es zu einer Vollsperrung der Autobahn“, berichtete Scutros Trainer Oliver Kronenwitter im Gespräch am Samstagabend.