Nach 800 Jahren in der Erde: Heilige Konkurrenz

Der Reliquienkult ist in der katholischen Kirche weit verbreitet. Nun stellt sie erstmals Franz von Assisis Knochen zur Schau. Erwartet werden Hunderttausende - zumal in der Nähe noch jemand liegt.
Assisi - Die Stadt Assisi mit ihren 27.500 Einwohnern hat nicht weniger als fünf Heilige: Franz von Assisi, der bekannteste von allen, und dann auch noch Klara, Agnes, Rufinus, alle ebenfalls von Assisi, sowie Carlo Acutis. Ergibt einen (beziehungsweise eine) auf 5.500 Einwohner. Pro Kopf der Bevölkerung liegen in keiner anderen Stadt der Welt mehr Heilige begraben als hier in den Hügeln von Umbrien, nicht einmal im zwei Autostunden entfernten Rom.