Wegen zunehmender Belastung Rund 100 Ortenauer Lehrer schicken Briefe ans Kultusministerium

Wachsende Aufgaben, steigende Arbeitsbelastung und Personalmangel: Um auf die Probleme in ihrem Job aufmerksam zu machen, schickten rund 100 Ortenauer Lehrkräfte ihre Wünsche und Forderungen per Postkarte an das Kultusministerium.