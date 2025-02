Ebingen im Fasnetsfieber Der Kaiser wird vom Thron gestürzt

Bei Kälte und Nässe hat am Morgen des „Schmotzigen“ die heiße Phase der Fasnet 2025 begonnen. Sowohl in den Stadtteilen als auch im Rathaus Albstadt in Ebingen wurde die Obrigkeit entmachtet – sechs Tage lang führen jetzt die Narren das Regiment.