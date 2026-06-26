Nach 47 Dienstjahren: Offenburgs Polizeipräsident Jürgen Rieger geht in Ruhestand – und blickt zurück

Nach 47 Jahren im Dienst und vier an der Spitze des Offenburger Präsidiums geht Jürgen Rieger in den Ruhestand. Im Gespräch blickt er auf seine Zeit als Polizeipräsident zurück.
Jürgen Rieger blickt auf bewegte Jahre zurück: In seiner Offenburger Zeit – ab 2020 als Polizeivizepräsident, ab 2022 als Polizeipräsident – fielen spektakuläre und tragische Fälle, wie der des „Waldrambos“, die tödlichen Schüsse an der Waldbachschule und der Mord an der Unionrampe. Heute wurde er nach fast 48 Jahren im Dienst im Kulturforum Illenau in Achern in den Ruhestand verabschiedet. Zum Abschluss sprach er mit unserer Redaktion.