Nach 47 Dienstjahren: Offenburgs Polizeipräsident Jürgen Rieger geht in Ruhestand – und blickt zurück

Nach 47 Jahren im Dienst und vier an der Spitze des Offenburger Präsidiums geht Jürgen Rieger in den Ruhestand. Im Gespräch blickt er auf seine Zeit als Polizeipräsident zurück.

Jürgen Rieger blickt auf bewegte Jahre zurück: In seiner Offenburger Zeit – ab 2020 als Polizeivizepräsident, ab 2022 als Polizeipräsident – fielen spektakuläre und tragische Fälle, wie der des „Waldrambos“, die tödlichen Schüsse an der Waldbachschule und der Mord an der Unionrampe. Heute wurde er nach fast 48 Jahren im Dienst im Kulturforum Illenau in Achern in den Ruhestand verabschiedet. Zum Abschluss sprach er mit unserer Redaktion.

Herr Rieger, ist die Region sicherer als vor vier Jahren?

Ich behaupte: ja. Das belegt auch die polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Einen kriminalitätsfreien öffentlichen Raum werden wir aber nie erreichen.

Fühlen sich die Bürger unsicherer als sie sind?

Ja. Das tut weh, weil es die Fakten nicht widerspiegelt. Ich kann das subjektive Empfinden aber nicht schönreden. Ich habe meine Aufgabe aber auch darin gesehen, den Aussagen von Populisten nicht aufzusitzen – etwa bei Messerangriffen. Wir schauen uns die Zahlen an, wenn wir ein Problem erkennen, benennen wir es. Gibt es keines, sagen wir das ebenfalls.

Was waren Schwerpunkte ihrer Amtszeit, die sie ihrem Nachfolger ans Herz legen?

Also öffentlich werde ich meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin nichts ans Herz legen. Ich kann nur reflektieren: Mir war wichtig, dass die öffentliche Hand sich als Einheit präsentiert. Wir haben einen Sicherheitsdialog eingeführt mit den Stadt- und Landkreisen. Wir besprechen, wie wir etwa im Katastrophenfall zusammenarbeiten – ohne Kompetenzgerangel. Das zu etablieren, war mir wichtig.

Haben Sie weitere Beispiele?

Wir haben das Thema psychisch kranke Straftäter intensiv diskutiert und versucht, Lösungen zu finden. Auch die deutsch-französische Zusammenarbeit haben wir massiv forciert. Mir war auch Bürgerorientierung wichtig, dass sich die Polizei öffnet und als Teil der Gesellschaft zeigt. Wir haben uns etwa positioniert mit einem Tag der offenen Tür für Menschen mit Behinderung. Das war einer der glücklichsten Tage in meinem Leben.

Eine starke Aussage – können Sie mehr erzählen?

Wir hatten 1500 Menschen mit Einschränkungen zu Besuch. Und als die Besucher wieder gegangen sind, hat mir einer auf die Schulter geklopft und gesagt: „Du bist doch hier der Chef? Also bis morgen, wir kommen wieder!“ Das war toll.

Sie hatten zuvor das Thema psychisch kranke Straftäter erwähnt – es scheint, solche Fälle nehmen zu?

Ja, besonders präsent war das Thema rund um die Soko „Rampe“ im vergangenen Jahr.

Eine 37-jährige Psychotherapeutin war Anfang 2025 nahe der Offenburger Unionrampe von einem Ex-Patienten getötet worden. Ihre Eltern erhoben Vorwürfe, weil sie darin eine Tat mit Ansage sahen ...

Da kommt das Problem der Zuständigkeiten ins Spiel. Wir schreiben eine Meldung über eine auffälligen Person, dann vergeht Zeit, bis eine Untersuchung erfolgt. Ein Arzt stellt dann eventuell später fest: Aktuell besteht keine Gefahr – damit ist der Fall erstmal erledigt. Ich habe Verständnis, dass da Fragen aufkommen. Was wir brauchen, ist eine Begutachtung unmittelbar nach einem Vorfall. Wir müssen Instrumente an die Hand bekommen, um potenziell gefährliche Menschen länger in Obhut nehmen zu können.

Haben Sie Konsequenzen aus dem Fall gezogen?

Ja. Es wird schnellere Fallkonferenzen geben. Bei unserem Stab wird ein Bereich Bedrohungsmanagement eingerichtet.

Als Polizeipräsident mussten Sie sich immer wieder schwierige Fragen stellen. Wie war das für Sie als Mensch?

Also natürlich machen mich solche Verbrechen auch selbst betroffen. Aber ich wusste immer, da stehen 1600 Kollegen hinter mir, die von mir erwarten, dass ich mich vor sie stelle und unser Vorgehen mit Öffentlichkeit kommuniziere. Dieser Aufgabe habe ich mich gerne gestellt.

Wird Ihnen diese Aufgabe fehlen?

Was mir fehlen wird, ist der Kontakt mit Menschen und meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Nach dem 30. Juni bin ich der Privatmann Jürgen Rieger. Dann muss ich natürlich mein Leben neu sortieren, da bin ich aber zuversichtlich. Ich werde jedenfalls nicht ungefragt irgendwelche Ratschläge geben.

Und wie wird Ihr erster Tag als Privatmann aussehen?

Ich werde ausschlafen – bisher muss ich relativ früh aufstehen, da ich ja von Freudenstadt pendele. Nach dem 1. Juli geht es dann nach Berlin, dort schaue ich mir die „Toten Hosen“ an, Mitte des Monats geht es an den Bodensee zum Golfen. Danach kommt mein Enkel zu Besuch. Ich will auch mein Französisch aufbessern.

Gibt es etwas, was Sie noch von sich aus mit unseren Lesern teilen möchten?

Ja, eine Liebeserklärung an die Region. Ich mag die Menschen hier. Bei den Schwaben ist das Glas meistens halb leer, hier im Badischen meist halb voll. Diese offene, freundliche Art, die habe ich sehr schätzen gelernt – auch bei meinen Mitarbeitern. Wir haben ein ganz tolles Präsidium.

Info – Zur Person

Jürgen Rieger trat 1978 in den Polizeidienst ein, stieg 1993 in den gehobenen und 2000 in den höheren Polizeivollzugsdienst auf. Neben drei Jahren als Leiter des Polizeireviers Pforzheim-Nord war er hauptsächlich im Innenministerium tätig, bevor er 2020 nach Offenburg kam. So leitete er von 2014 an das Lagezentrum der Landesregierung.