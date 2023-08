Kurz vor den Sommerferien wurde Annemarie Noll aus Trillfingen von Bürgermeister Heiko Lebherz und Kulturbüroleiterin Ramona Eger in den Ruhestand verabschiedet. Sie war 45 Jahre im öffentlichen Dienst.

Keine Frage: Annemarie Noll war das Gesicht des städtischen Kultur- und Tourismusbüros. Nach dem Besuch der Realschule und dem Berufskolleg in Balingen hatte sie 1978 ihren Dienst bei der Stadt Haigerloch angetreten. Und zwar im Kultur- und Fremdenverkehrsamt, so hieß die städtische Dienststelle noch unter deren damaligen Leiter Hermann-Joseph Speier.

In dieser Zeit war Annemarie Noll auch für die Organisation der Volkshochschulkurse zuständig. 1987 übernahm sie nach dem Ausscheiden Speiers aus dem Dienst der Stadt kurzfristig sogar die Leitung des städtischen Kulturamtes, bis Egidius Fechter ihr neuer Vorgesetzter wurde.

Ansprechpartnerin für viele Dinge

Nach dessen Ausscheiden im Mai 2015 arbeitete Annemarie Noll mit mehreren „Chefinnen“ zusammen – zuletzt Ramona Eger, die 2015 Nachfolgerin von Egidius Fechter wurde, dann aber in Elternzeit ging und seit Dezember 2020 wieder dabei ist.

Auch nachdem 2018 aufgrund einer Organisationsänderung in der Stadtverwaltung aus dem Kultur- und Fremdenverkehrsamt das Kultur- und Tourismusbüro wurde, blieb Annemarie Noll das, was sie dort schon immer war: die gute Seele dieser Einrichtung.

Ansprechpartner für Touristen und Ausflügler

Schon immer war Noll im Kulturamt nicht nur Ansprechpartnerin für die Ausflügler und Touristen, welche Haigerloch besuchten, sie war auch in die Organisation einer Vielzahl von Veranstaltungen eingebunden wie beispielsweise dem Auftritt der Stadt bei den CMT-Messen in Stuttgart, bei den Schlosskonzerten, früher auch bei Stadtfesten. Annemarie Noll betreute die Museen und die Eröffnungen von Ausstellungen dort oder Treffen im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Noyal-sur-Vilaine. Sie organisierte Stadtführungen und brachte überhaupt „immer alles unter Dach und Fach“.

Zuverlässig und bürgerorientiert

Bei ihrer Verabschiedung in den Ruhestand würdigten Bürgermeister Heiko Lebherz und Ramona Eger die Verdienste von Annemarie Noll. Sie habe immer viel Engagement, gezeigt und sei stets eine große Unterstützung für ihre Kolleginnen und Kollegen gewesen. Noll habe jederzeit deren Vertretung bei Ausfällen und Termine an Wochenenden gerne in Kauf genommen.

Lebherz lobte ihre ausgeglichene Art und bezeichnete sie als sehr zuverlässige, kunden- und bürgerorientierte Mitarbeiterin. Als Dankeschön gab es für 45 Berufsjahre bei der Stadt einen Blumenstrauß und eine kleine, selbst gebastelte Ruhestandsurkunde.

Die offizielle Verabschiedung von Annemarie Noll wird bei der alljährlichen Jahresabschlussfeier mit den städtischen Bediensteten sein.