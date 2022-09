Cold Case-Ermittler rollen Mord an 13-Jähriger in Villingen wieder auf

2 Zeljka Ivekic wurde im April 1978 ermordet in Villingen aufgefunden. Bis heute ist der Mordfall nicht aufgeklärt. Nun ermittelt die Polizei erneut. Foto: Polizei

Die Kriminalpolizei hat den Mord im Jahr 1978 an der 13-Jährigen Zeljka Ivekic aus Villingen neu aufgerollt. Zwischenzeitlich hat es einen neuen Tatverdächtigen gegeben.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - 44 Jahre ist es her, dass das junge Mädchen in Villingen tot aufgefunden wurde. Immer wieder hatte die Polizei Anläufe unternommen, um den Mord im Steppach aufzuklären. Bislang vergebens. Nun ermittelt die Cold-Case-Abteilung wieder in dem Fall.