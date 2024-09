Nach 43 Jahren: Kegelbahn in Friesenheimer Sternenberghalle ist abgebaut

1 Ein Bild aus der Vergangenheit: Die Sportkegelbahn in der Sternenberghalle in Friesenheim ist abgebaut worden. Foto: Bohnert-Seidel

Nach 43 Jahren wird die Kegelbahn in der Sternenberghalle abgebaut. Grund dafür ist unter anderem der Verzug der Hallensanierung. Seit vier Jahren haben die Oberweierer Sportkegler ihre sportliche Heimat in Lahr gefunden.









Link kopiert



Die Sportkegelbahn in der Sternenberghalle gehört der Vergangenheit an. Am Samstag haben die Sportkegler des Sportkegelclubs Oberweier die Kegelbahn im Kellergeschoss gemeinschaftlich ausgeräumt. Insgesamt 43 Jahre lang war dort die Kegelbahn eingerichtet gewesen. Neben den Oberweirern hatten sich dort auf der Kegelbahn auch Lahrer Sportkegler sowie viele private Gruppen getroffen. Von Montag bis Freitag herrschte in den besten Jahren des Sport- und Hobbykegelns reger Betrieb.