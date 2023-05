Es war die letzte große Chance auf den Aufstieg in die Oberliga - und der SC Lahr hat sie genutzt: 4:1 hieß es am Ende des Duells beim bis dato Tabellenzweiten FC Teningen. Dank Tore von Dennis Häußermann (33. Minute, 54.), Adriano Spoth (45.) und Konstanin Fries (85.) zog die Elf von Domenico Bologna am Samstagnachmittag am direkten Tabellennachbarn vorbei. Daran konnte auch ein Strafstoßtreffer von Niklas Froß (70.) zum zwischenzeitlichen 1:3 nichts mehr ändern.

Lahr hat damit nach 31 von 32 Spieltagen 63 Zähler auf dem Konto - nur einen weniger als Tabellenführer FC Denzlingen, der im Parallelspiel überraschend beim Tabellensechsten FC Pfullendorf mit 1:5 unterging. Teningen bleibt bei 62 Punkten stehen.

Es bahnt sich am kommenden Sonntag, 4. Juni, ein äußerst spannendes Saisonfinale an, an dem drei Mannschaften noch die Chance auf den Meistertitel haben. Lahr empfängt Pfullendorf am Stadion an der Dammenmühle, Denzlingen den SV 08 Kuppenheim (5. Platz) und Teningen muss zum FC Auggen (9.). Alle Spiele beginnen um 15 Uhr.

Der SC Lahr II siegte am Samstag mit 3:2 beim SC Orschweier und bleibt damit Tabellenführer der Kreisliga A Süd, punktgleich mit dem SV Steinach (beide 62 Zähler).