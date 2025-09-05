Nach 40 Jahren: Schönwälder Getränke- und Raiffeisenmarkt Zimmermann schließt

40 Jahre lang hat Christine Zimmermann einen Getränke- und Raiffeisenhandel in Schönwald betrieben. Nun ist damit Schluss: Zum Ende des Jahres schließt das Geschäft.
Getränke, Lebensmittel, Raiffeisenprodukte, Futtermittel, Blumen und Gartenbedarf, Gas und ein Bauernmarkt mit Produkten aus der Raumschaft – all das findet man im Getränke- und Raiffeisenmarkt Zimmermann in Schönwald. Allerdings nicht mehr lange: Angeboten wird all das nur noch bis Ende des Jahres, sagt Christine Zimmermann. Dann schließt das Geschäft seine Türen.