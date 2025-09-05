Nach 40 Jahren: Schönwälder Getränke- und Raiffeisenmarkt Zimmermann schließt

40 Jahre lang hat Christine Zimmermann einen Getränke- und Raiffeisenhandel in Schönwald betrieben. Nun ist damit Schluss: Zum Ende des Jahres schließt das Geschäft.

Getränke, Lebensmittel, Raiffeisenprodukte, Futtermittel, Blumen und Gartenbedarf, Gas und ein Bauernmarkt mit Produkten aus der Raumschaft – all das findet man im Getränke- und Raiffeisenmarkt Zimmermann in Schönwald. Allerdings nicht mehr lange: Angeboten wird all das nur noch bis Ende des Jahres, sagt Christine Zimmermann. Dann schließt das Geschäft seine Türen.

„Es ist ein Abschied mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagt Zimmermann. Insgesamt betrachtet sei es die richtige Zeit, aufzuhören, findet sie. Denn die Rahmenbedingungen seien in den vergangenen Jahren nicht leichte geworden: „Die Großen machen unsere Preise kaputt“, beklagt sie. Und auch in Schönwald selbst sei in den vergangenen Jahren einiges an Infrastruktur verschwunden: „Wir haben keinen Bäcker mehr, wir haben keinen Metzger mehr, wir haben keine Tankstelle mehr“, zählt Zimmermann auf. Und fügt hinzu: „Dass wir schließen, trägt dazu natürlich auch bei.“

Nicht nur deshalb werde ihr der Abschied schwerfallen. Zimmermann denkt auch gerne an die vielen Begegnungen zurück, die sie in den Jahren im Laden hatte. „Mir werden die Menschen und Gespräche sehr fehlen“, sagt sie. Ihre Erlebnisse in den vergangenen Jahrzehnten möchte sie nicht missen – auch wenn nicht alle positiv waren. „Es gäbe ein dickes Buch, was ich da schreiben könnte“, sagt Zimmermann.

Kein Wunder: Zimmermann betreibt den Laden seit rund 40 Jahren. Nachdem der Betrieb bis 1985 als eigenständige Genossenschaft der örtlichen Landwirte – gegründet in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg – mit landwirtschaftlichen Produkten, Futtermittel, Dünger, Brennstoffen und Gartenbedarf geführt worden war, fusionierte man mit der ZG Raiffeisen.

Ab 2004 in Eigenregie

Damals übernahm Zimmermann die Verantwortung und führte „das Lager“ zunächst als Verkaufsstelle der ZG Raiffeisen weiter. Im Laufe der Zeit kam der Getränkehandel hinzu, ab 1998 ergänzte ein Bauernmarkt mit Produkten aus der Raumschaft das Angebot.

Als sich die ZG Raiffeisen 2004 zurückzog, entschloss Zimmermann sich, das Geschäft in Schönwald in Eigenregie weiterzuführen. „Wir hatten erst 1993 das alte Gebäude abgerissen und neu gebaut“, erinnert sie sich im Gespräch mit unserer Redaktion – da sei die Entscheidung, weiterzumachen, klar gewesen.

An der Straße weist ein Schild auf den Laden hin. Zum Jahresende schließt der Markt. Foto: Helen Moser

Nun aber ist Schluss. „Nach 40 Jahren ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen“, sagt Zimmermann. Für die Kunden, die ihr jahrelang die Treue gehalten hätten und für die nun eine Einkaufsoption wegfalle, tue es ihr leid. Besonders geschätzt habe sie immer die gute Zusammenarbeit mit den Schönwälder Vereinen. Viele von ihnen bezogen ihre Getränke von Getränke und Raiffeisenprodukte Zimmermann.

Nachfolgelösung gefunden

„Eigentlich hätte ich schon länger aufhören können“, sagt Zimmermann rückblickend. Allerdings habe sie nicht gewollt, dass die Räume, in denen der Laden aktuell untergebracht ist, leer stehen. Da es hier nun eine Lösung gebe – ihr Schwiegersohn, der Schreiner sei, ziehe mit seinem Geschäft ein – sei es an der Zeit, den Laden zum Jahresende zu schließen.

Ab sofort findet ein großer Ausverkauf statt. Dafür hat Zimmermann eine eigene Ecke eingerichtet. Neben Waren steht hier auch Inventar zum Verkauf: Kühlschränke, Durchlaufkühler, Gläser, Stehtische und mehr.