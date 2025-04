Nach 375 Einsätzen in der Bundesliga: SC Freiburg-Profi Matthias Ginter verewigt sich im Europa-Park

Nach 375 Einsätzen in der Bundesliga

1 Matthias Ginter durfte sich in der „Arena of Football“ des Europa-Parks mit dem Abdruck seiner Hände verewigen. Foto: Europa-Park

Der Innenverteidiger des SC Freiburg stand am vergangenen Samstag zum 375. Mal in der Bundesliga auf dem Platz und rutschte somit in die Top 100 der Fußballer mit den meisten Bundesligaeinsätzen. Dafür durft er sich nun im Europa-Park verewigen.









Mit einem Händeabdruck in der „Arena of Football“ wurde Matthias Ginter für seine Platzierung im „100er-Club“ der Bundesliga-Rekordspieler geehrt. Darüber informiert der Europa-Park in einer Mitteilung. Ginter zähle demnach zu den erfahrensten Bundesligaspielern Deutschlands und belegt mit 375 Bundesligaeinsätzen aktuell Platz 100 der ewigen Bestenliste, heißt es weiter.