Nach 35 Jahren im Gemeinderat ist Schluss: „Jeder Althengstetter Teilort hat seinen eigenen Herzrhythmus“

1 Hartmut Weber ist derzeit dienstältester Althengstetter Gemeinderat. Nach seiner offiziellen Verabschiedung in wenigen Tagen wird er mehr Zeit für seine Hobbys wie die Imkerei im eigenen Garten haben. Foto: Marion Selent-Witowski

Viele Höhen und Tiefen hat das dienstälteste Ratsmitglied Hartmut Weber in unzähligen Sitzungen erlebt.









Schon Webers Vater saß im Gemeinderat. „Er kam 1983 ums Leben. Damals war ich Lehrer in Fellbach“, erinnert sich Weber. Weitere Stationen als Pädagoge waren Oberndorf am Neckar und Malmsheim, wo der Ottenbronner Konrektor wurde. Die starke Bindung zu seinem Heimatort hat Weber nie verloren. Wenige Jahre später, 1989 – zu Zeiten von Altbürgermeister Gerhard Schanz – , wurde Hartmut Weber in den Ottenbronner Ortschaftsrat gewählt. Dort saß er bis 1994 mit am Tisch. Dann folgte die Wahl in den Althengstetter Gemeinderat, dem er bis heute angehört und aus dem er in wenigen Tagen offiziell verabschiedet wird.