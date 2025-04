Nach 35 Jahren: Darum schließt das Juweliergeschäft Kühling in Calw

1 Goldschmiedemeister Ralf Kühling steht vor seinem Juweliergeschäft in der Calwer Lederstraße: Für ihn und seine Frau beginnt mit der Schließung ein neuer Lebensabschnitt. Foto: Thomas Fritsch

Nach 35 Jahren schließen Goldschmiedemeister Ralf Kühling und seine Frau Imme Laszig-Kühling ihr Juweliergeschäft in der Lederstraße 42. Endet mit ihnen dort womöglich eine 140-jährige Tradition?









An seinen ersten Ausflug nach Calw erinnert sich Ralf Kühling noch gut: Das war an einem grauen Sonntagnachmittag im November 1988. „Um Gottes Willen“, hätten seine Frau Imme und er damals zueinander gesagt. Abgeschreckt hat die triste Stimmung in der Innenstadt die junge Familie indes nicht. Die Kühlings entschieden sich, es zu wagen und das Juweliergeschäft in der Lederstraße 42 zu übernehmen.