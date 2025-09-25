Nach 34 Jahren: OB-Referent Arnfried Sickinger verlässt das Lahrer Rathaus

Mehr als zwei Jahrzehnte lang wirkte er als Persönlicher Referent des Oberbürgermeisters sowie als Leiter des OB-Büros und der Zentralen Steuerung: Zum 15. Oktober beendet Arnfried Sickinger seinen aktiven Dienst bei der Stadt Lahr, informiert die Verwaltung in einer Mitteilung. Die kommissarische Leitung der Zentralen Steuerung übernimmt in der Folge sein bisheriger Stellvertreter Stefan Breitner.

Sickinger arbeitet seit 1991 für die Stadtverwaltung im direkten Umfeld der Oberbürgermeister Werner Dietz,Wolfgang G, Müller und Markus Ibert. Er war zunächst im Hauptamt für die Geschäftsstelle Gemeinderat verantwortlich und übernahm anschließend die Leitung der Organisationsentwicklung. 2004 wurde er Persönlicher Referent und Leiter von Müllers OB-Büro. Diese Funktionen bekleidete er nach dem Wechsel an der Stadtspitze zu Ibert im November 2019 zunächst weiter. Seit Januar 2023 leitet Sickinger die Zentrale Steuerung, bestehend aus dem vorherigen OB-Büro, der Wirtschaftsförderung, der Projektkoordination, dem Justiziariat und der Pressestelle.

Beispiele für Handlungsfelder, die Sickinger eigenständig koordiniert hat, sind der Öffentliche Personennahverkehr samt Einführung des Stadtverkehrs 1994 und die Gründung des Bau- und Gartenbetriebs Lahr (BGL) 2000. Zu den Themen, mit denen er zur persönlichen Unterstützung des jeweiligen OB eng befasst war, zählen unter anderem die Konversionsentscheidungen infolge des Abzugs der kanadischen Streitkräfte mit Kauf der Flugbetriebsflächen und der weiteren Entwicklung des Flughafenareals, die Landesgartenschau 2018, die Begleitung des Ortenau-Klinikums am Standort Lahr sowie die im Jahr 2000 neu eingeführten Gemeinderatsklausuren zur Stadtentwicklung.

Ibert über Sickinger: „Musterbeispiel an Loyalität“

„Seit ich Arnfried Sickinger kenne, ist er für mich ein Musterbeispiel an Loyalität, Integrität und Engagement – für seine Stadt Lahr, für seine Verwaltung und auch für seinen Oberbürgermeister“, betont Markus Ibert in der Mitteilung. „Seine stets klugen und fundierten Ratschläge, sein feines politisches Gespür und sein immenses Erfahrungswissen werden uns, werden mir persönlich fehlen.“ Ibert dankt der „ beeindruckenden beruflichen Lebensleistung im Dienst dieser Stadt und ihrer Bürgerschaft.“ Über die Gründe von Sickingers Weggang oder sein neues Ziel macht die Stadt keine Angaben.

Mit dem Weggang Sickingers nimmt der OB eine Umstrukturierung innerhalb seines Dezernats vor, heißt es weiter: Die Leitung der künftigen Organisationseinheit Steuerung und Koordinierung, der alle Einheiten der bisherigen Zentralen Steuerung zugeordnet bleiben, wird auch die dezernatsinterne Vertretung des OB und die Verantwortung für die drei bestehenden Abteilungen Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Personal und Organisation, Digitalisierung und IT sowie die neue Abteilung Presse und Kommunikation umfassen. Die neue Leitungsstelle wird mit diesem Zuschnitt zeitnah ausgeschrieben. Sobald sie besetzt ist, wird die Organisationsänderung in Kraft treten.