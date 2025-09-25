Nach 34 Jahren: OB-Referent Arnfried Sickinger verlässt das Lahrer Rathaus

Der langjährige Leiter von Wolfgang G. Müllers und später Markus Iberts Büro, Arnfried Sickinger, hört nach 34 Jahren bei der Stadtverwaltung auf.
Mehr als zwei Jahrzehnte lang wirkte er als Persönlicher Referent des Oberbürgermeisters sowie als Leiter des OB-Büros und der Zentralen Steuerung: Zum 15. Oktober beendet Arnfried Sickinger seinen aktiven Dienst bei der Stadt Lahr, informiert die Verwaltung in einer Mitteilung. Die kommissarische Leitung der Zentralen Steuerung übernimmt in der Folge sein bisheriger Stellvertreter Stefan Breitner.