Nach 34 Jahren: Friesenheimer Markt verliert langjährige Verkäuferin

34 Jahre lang hat Sonja Pfaff aus Reichenbach den Samstagsmarkt in Friesenheim mit ihren Waren bestückt. Aufgrund der Markt-Veränderungen wird sie nicht mehr dabei sein.
Sonja Pfaff verabschiedet sich mit sehr viel Wehmut und großer Dankbarkeit nach 34 Jahren bei ihrer treuen Kundschaft vom Samstagsmarkt. Die Gemeinde Friesenheim setzt künftig ihren Fokus auf einen Freitagmarkt am Nachmittag – damit ist der Samstagsmarkt gestrichen. Seit vielen Jahren ist Pfaff auf dem Markt am Freitagnachmittag in Reichenbach. Wolfgang Kopp, der mit seiner Agentur die Konzeption für den neuen Wochenmarkt auf dem Platz im Neuen Ortszentrum erarbeitet hat, erklärte: „Samstagsmärkte funktionieren nur in den Städten.“ Dass es einen langen Atem braucht, um eine treue Kundschaft für sich zu gewinnen, bewies Pfaff aus Reichenbach von Anfang an in Friesenheim.