Nach 28 Jahren : „Mister Kreisjugendring“ Calw hört auf

Kreisjugendreferent Wolfgang Borkenstein geht nach 28 Jahren in dieser Funktion in Rente. Für seine jahrzehntelange Arbeit bekommt er viel Lob aus der Chef-Etage des Landratsamts.
Dass Wolfgang Borkenstein nicht mehr ganz jung ist, sieht man ihm durchaus an. Im Jugendausschuss humpelt er zum Rednerpult. „Fangen Sie schon mal an. Ich brauch noch“, ruft er Landrat Helmut Riegger halb im Scherz zu. Dass Borkenstein das Rentenalter erreicht hat, fällt aber jedem schwer zu glauben, der sich mit ihm unterhält. Er ist nah dran an den Themen der Jugendlichen und Kinder, er kennt die Trends. Dabei wirkt er nicht krampfhaft jung geblieben. Das fänden junge Menschen vermutlich auch merkwürdig.