Rechnungsamtsleiter Thomas Schwarz geht in den Ruhestand

Nach 28 Jahren in Kippenheim

1 Bürgermeister Matthias Gutbrod (links) verabschiedete Rechnungsamtsleiter Thomas Schwarz in den Ruhestand. Foto: Göpfert

Nach 28 Jahren bei der Gemeinde Kippenheim wurde der Rechnungsamtsleiter Thomas Schwarz in den Ruhestand verabschiedet. Die Räte dankten ihm für sein großes Engagement – auch in schwierigen Zeiten.









Thomas Schwarz absolvierte am Montag seine letzte offizielle Gemeinderatssitzung als Rechnungsamtsleiter in Kippenheim. Bürgermeister Matthias Gutbrod dankte ihm dafür, dass er sich stets für das Wohl der Gemeinde eingesetzt habe. Von Mahlberg war Schwarz einst nach Kippenheim gewechselt, Verbindungen hatte es über den Fußball, genauer gesagt über die Betriebssportgruppe gegeben. Dass Schwarz so die Blickrichtungen beider Gemeinden gehabt habe, „das hat bestimmt zur Völkerverständigung zwischen Kippenheim und Mahlberg beigetragen“, erklärte Gutbrod schmunzelnd.