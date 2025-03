Der Vorsitzende Philipp Höhn berichtete bei der Hauptversammlung ausführlich über das vergangene Jahr, bevor er sein Amt an Daniel Declercq weitergab. Anschließend gab es einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen und Projekte.

Schauturnen war ein besonderer Erfolg: Der Verein zählte im vergangenen Jahr 907 Mitglieder. 2024 hat der Turnerbund Kappel-Grafenhausen zahlreiche Erfolge und positive Entwicklungen erreicht, erklärt diese in einer Mitteilung. Besonders herausragend war das Schauturnen, das anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Turnerbunds stattfand. Bei dieser Veranstaltung boten die verschiedenen Turngruppen beeindruckende Auftritte, die sich an den Darbietungen der vergangenen Schauturnen orientierten und so die Tradition des Vereins lebendig hielten. Die Veranstaltung fand viel Anklang und wurde von den Mitgliedern sowie der Öffentlichkeit begeistert aufgenommen, schildert der Turnerbund. Höhn sprach an dieser Stelle seinen Dank an alle Übungsleiter und Helfer aus, die maßgeblich zum Erfolg des Events beigetragen hatten. Zudem fand auch der Dorfhock 2024, bei dem der Turnerbund tatkräftig mitwirkte, großes Lob, bilanziert der Verein. Die Kinder-Nikolausfeier wurde dank der Apfelspende von Klaudia Santo ein Erfolg. Zudem entschied sich der Vorstand, am Programm „Schutzschild im und für den Sport“ des SC Freiburg teilzunehmen, das dem Schutz von Kindern und Jugendlichen im Sport dient.

Lesen Sie auch

Der Turnerbund Kappel-Grafenhausen zeichnete einige Mitglieder für 50 Jahre im Verein aus (von links): Foto: Turnverein

Vorsitzender gibt sein Amt weiter: Der Vorsitzende Höhn verabschiedete sich nach 22 Jahren im Vorstand, darunter sechs Jahre als Vorsitzender. In einer emotionalen Ansprache dankte er seinen Vorstandskollegen, den Übungsleitern und den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen. Zu seinem Nachfolger wurde Daniel Declercq gewählt. Neuer stellvertretender Vorsitzender wurde Patrick Klauser. Erste Rechnerin ist Sabine Baumann, zweiter Rechner Johannes Lehmann. Schriftführer ist Detlef Brettschneider, Oberturnwartin ist Klaudia Santo, die Beisitzer sind Tanja Anselm, Melanie Ohnemus, Sabine Mark und Martin Utz. Ronja Gruseck und Lisa Hassur sind auch nach den Wahlen weiterhin als Jugendvorstand tätig. Die Kassenprüfer für die kommende Amtsperiode sind Andreas Andlauer und Heiko Rauer.

Kindervereinsmeisterschaft und Gemeindejubiläum stehen 2025 im Fokus

Ausblick auf anstehende Veranstaltungen: Der neue stellvertretende Vorsitzende Patrick Klauser stellte den Anwesenden die geplanten Veranstaltungen für das Jahr 2025 vor. Besonders hervorzuheben ist die Kindervereinsmeisterschaft am 5. April, bei der die Kinder in sechs Disziplinen ihr Können und Geschick an verschiedenen Turngeräten sowie in Koordinationsübungen unter Beweis stellen können. Neben dem sportlichen Aspekt steht der Spaß im Vordergrund, und jeder Teilnehmer wird mit einer Urkunde und die besten Drei jeder Klasse werden mit einer Medaille geehrt. Weitere wichtige Termine sind der Dorfhock am 12. Juli sowie das Gemeindejubiläum „50+1“ am 24. und 25. Mai.

Ehrungen

Die Verdienste langjähriger Mitglieder des Turnerbunds Kappel-Grafenhausen erhielten viel Applaus und wurden auch durch den Vertreter des Breisgauer Turngaus, Hans Gänshirt, gewürdigt. Folgende Mitglieder wurden geehrt:

50 Jahre Mitgliedschaft:

Irmgard Bayer, Elisabeth Fliehler, Martina Furrer, Renate Giedemann, Rita Giedemann, Klaudia Grässle, Angelika Kern, Corina Lorber, Irmgard Lorber, Udo Ohnemus, Roswitha Schaub, Hedwig Schwab, Petra Siebert, Melitta Singler, Helene Unmüssig und Luise Wiegert

40 Jahre Mitgliedschaft:

Christine Drexler-Stulz, Stefanie Kern, Miriam Kößler, Martin Richter, Michaela Staiblin, Herbert Trotter

25 Jahre Mitgliedschaft:

Regina Baur, Robert Brand, Karina Florido-Martinns, Annette God, Harald God, Monika Sattler, Edeltraud Schaub, Siegfried Schaub und Marius Siegmund

20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit:

Christiane Gruseck

Zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit:

Jonas Feißt, Sabine Mark, Nicole Löffel, Tanja Sattler