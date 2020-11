Nach 2022 Rottweiler Tanzschule plant für die Zukunft

Doch damit ist bald Schluss. Das Jahr 2022 bedeutet eine Zäsur für die Tanzschule, vor allem für Jochen Hermann und seine Geschäftspartnerin Sabrina Boschanowitsch. Doch fest steht auch: "Natürlich machen wir weiter, auf jeden Fall", sagen die beiden im Brustton der Überzeugung.

Großes Dankeschön

Das gilt im doppelten Sinne. Nicht nur, wenn 2022 der Auszug bevorsteht, der zu einem Umzug innerhalb von Rottweil werden soll, sondern auch schon jetzt. Denn aufgrund der aktuellen Coronaverordnungen müssen sie bereits zum zweiten Mal eine Zwangspause einlegen – der Tanzunterricht ruht. Schon beim ersten Mal, im Frühjahr, haben sie ihre Tanzschüler – Jochen Hermann spricht lieber von Gästen – weiter bei Tanzlaune gehalten. Mit Videos, Live-Streaming und einem direkten Draht. Alle Tanzstunden seien im Übrigen nachgeholt worden. Gerade als man wieder auf einem aktuellen Stand gewesen sei, sei der zweite Lockdown gekommen. Doch auch in diesem werden sie ihre Tanzschüler mit Videos und Live-Angeboten versorgen.

Diese wiederum halten ihrer Tanzschule die Treue, weshalb Jochen Hermann und Sabrina Boschanowitsch ihnen auf diesem Weg unbedingt ein großes Dankeschön zukommen lassen wollen. Man sehe sich als große Familie. Auch deshalb wolle man auf jeden Fall in Rottweil weitermachen. Sie haben auch schon ein Objekt im Auge, wollen aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr preisgeben, als dass es sich um eine tolle Location handele und man sich darauf schon sehr freue. Und dann ist da ja noch der Tanzsaal in der Villa in Rottweil und seit Frühjahr das Danceloft in Spaichingen, wo die beiden mit einem insgesamt sechsköpfigen Team ein vielseitiges Tanzprogramm an sieben Tagen in der Woche anbieten. Wenn die Corona-Pandemie es wieder zulässt.