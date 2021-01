Nach 20 Tagen verzweifelter Suche Hündin Fiona aus Horb ist gerettet

Horb/Region - Ein Kraftakt vieler engagierter Tierschützer hat zu einem glücklichen Ende geführt. Nach fast drei Wochen ist die neunjährige Mischlingsdame in die Fressfalle gegangen. Am Freitag um 19 Uhr ging das Falltor endlich zu. Am 9. Januar hatte die Angsthündin einen Schreck bekommen und sich in Horb-Rexingen losgerissen. Dort war sie nur zu Besuch. Ihre Besitzer, die Fiona noch nicht so lange haben, leben in Stuttgart.