Nach 20 Jahren in der Metropole: Warum ein Natursalon aus Amsterdam im Villinger Zentrum eröffnet

Mehr als 20 Jahre führte Sanna Martin einen Salon in Amsterdam. Nun eröffnet die Niederländerin in Villingen neu – mit einem besonderen Konzept.
„Eröffnen Sie hier wieder einen Friseursalon?“ In der Nachbarschaft ist bereits aufgefallen, dass sich im ehemaligen „Contour Haarstudio“ in den vergangenen Wochen etwas getan hat – eine Frau erkundigt sich deshalb beim Vorbeifahren bei Sanna Martin nach der geplanten Neueröffnung. „Ja, am Dienstag geht es los“, sagt sie mit ihrem niederländischen Akzent und strahlt.