Nach 20 Jahren in der Metropole: Warum ein Natursalon aus Amsterdam im Villinger Zentrum eröffnet

Mehr als 20 Jahre führte Sanna Martin einen Salon in Amsterdam. Nun eröffnet die Niederländerin in Villingen neu – mit einem besonderen Konzept.

„Eröffnen Sie hier wieder einen Friseursalon?“ In der Nachbarschaft ist bereits aufgefallen, dass sich im ehemaligen „Contour Haarstudio“ in den vergangenen Wochen etwas getan hat – eine Frau erkundigt sich deshalb beim Vorbeifahren bei Sanna Martin nach der geplanten Neueröffnung. „Ja, am Dienstag geht es los“, sagt sie mit ihrem niederländischen Akzent und strahlt.

Die freundlichen Menschen, das viele Grün und die besondere Atmosphäre im Villinger Riet haben es der Niederländerin bereits angetan: „Die Ecke ist mir aufgefallen.“ Hier in der Bogengasse möchte sie nun Fuß fassen und übernimmt deshalb den Salon von Susanne Feckler, die nach über 30 Jahren ihren Abschied gefeiert hat.

Umzug aus familiären Gründen

Für Martin bedeutet dieser Schritt ein Neuanfang, nachdem sie sich entschlossen hatte, ihren Salon „Saza Care“ im Amsterdamer Zentrum nach mehr als 20 Jahren aufzugeben. Der dortige Abschied fiel ihr schwer („Das war nicht nur ein Friseursalon, sondern ein Treffpunkt für das Viertel“), aber insbesondere persönliche Gründe führten dazu, dass sie gemeinsam mit ihrer Familie in den Schwarzwald zog.

„Mein Mann ist hier aufgewachsen“, erklärt sie. Neben der Betreuung von Angehörigen hätte auch die Situation in der Metropole dazu geführt, dass sie Amsterdam nun den Rücken kehren. „Der Druck in Holland wird größer, alles wird zugebaut“, erklärt Martin. Im Schwarzwald lebe man in einer wundervollen Umgebung – und hier soll auch die berufliche Zukunft aufgebaut werden.

Sie setzt voll auf Pflanzenfarbe

Die Idee, in einen Friseursalon einzusteigen, habe sie direkt verworfen – „ich bin und bleibe Unternehmerin“, sagt sie. Denn auch in Villingen möchte sie ihren Natursalon wieder umsetzen und dabei auf pflanzliche Produkte zur Haarfärbung setzen. In den vergangenen fünf Jahren habe sie sich intensiv mit diesem Bereich beschäftigt und gute Erfahrungen gesammelt. Gerade bei Allergien und Haarausfall sieht Martin Vorteile. Deshalb arbeite sie mit Pflanzenfarben: „Das ist Natur pur!“

Im kreativ geprägten Amsterdam habe sie damit einen Kundenstamm aufgebaut – und sie zeigt sich überzeugt davon, dass ihr auch in der Doppelstadt mit etwas Geduld der Durchbruch gelingt. Ihr Ziel sei es, auch weitere Friseure und Auszubildende in den Salon zu holen, um in der Villinger Innenstadt durchstarten zu können. „Ich möchte die jungen Menschen von dem Beruf und auch den Naturprodukten überzeugen“, erklärt sie.

Neueröffnung im Riet am 9. Juni

Sie werde nun zunächst in eine einjährige Testphase starten, um vorzufühlen, wie die Menschen in der Region auf das neue Angebot reagieren. „Ich habe aber großes Vertrauen, dass das Angebot Villingen gut tut“, so Martin. Zu gegebener Zeit möchte sie auch mehrere Veränderungen in dem Salon vornehmen, um ihn an ihre Bedürfnisse anzupassen. Am Dienstag steht nun ab 9.30 Uhr zunächst die Eröffnung in der Bogengasse an – damit beginnt für die Niederländerin auch beruflich ein neues Kapitel in Villingen.