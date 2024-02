Nach 19 Jahren: „Tschüss“: So verabschiedet sich Judith Rakers von der „Tagesschau“

5 Am Mittwochabend lief zum letzte Mal die „Tagesschau“ mit Judith Rakers. Foto: Tagesschau/dpa

19 Jahre lang sahen Millionen in Deutschlands Wohnzimmern zu, wie Judith Rakers gute und schlechte Nachrichten im Fernsehen verlas. Jetzt hörte die ARD-„Tagesschau“-Sprecherin auf.









Judith Rakers hat zum letzten Mal die „Tagesschau“ präsentiert. Am Mittwochabend verabschiedete sich die 48-Jährige am Ende der 20.00-Uhr-Nachrichtensendung der ARD so: „Und jetzt meine Damen und Herren, möchte ich mich ganz dezent verabschieden, denn das ist meine letzte „Tagesschau“-Sendung heute. Danke, dass Sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in Ihr Wohnzimmer gelassen haben. Und Danke an die besten Kolleginnen und Kollegen der Welt, einen schönen Abend noch: Tschüss.“