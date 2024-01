1 Judith Rakers gehe auf eigenen Wunsch, gibt der Sender bekannt. Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Sie war für viele Jahre das Gesicht der ARD-Nachrichtensendung. Judith Rakers hört Ende Januar als „Tagesschau“-Sprecherin auf.









Link kopiert



Judtih Rakers hört Ende Januar als „Tagesschau“-Sprecherin auf. Die 48-Jährige gehe auf eigenen Wunsch, da sie sich mehr auf ihre unternehmerische Tätigkeit konzentrieren wolle, teilte der öffentlich-rechtliche Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag in Hamburg mit. Am 31. Januar ist sie zum letzten Mal in der Sendung zu sehen.