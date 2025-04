Nach 17 Jahren im Vorstand: So blickt Elmar Trunkenbolz auf sein Wirken im Ottenheimer Fahrverein zurück

1 Bis 2023 nahm Trunkenbolz an Turnieren teil. Foto: privat

Elmar Trunkenbolz war 13 Jahre stellvertretend und vier Jahre lang Vorsitzender des Reit-und Fahrvereins Ottenheim. Auch beim TuS ist er ehrenamtlich aktiv und Ehrenmitglied. Während seiner Zeit als Vorstand hat er Höhen und Tiefen erlebt.









Der Rasenmäher geht aus, ein Mann steigt nach der erledigten Arbeit ab. Elmar Trunkenbolz kümmert sich um die Anlagen des Reit-und Fahrvereins und erledigt Hausmeistertätigkeiten. Für den Ehrenvorsitzenden etwas Selbstverständliches. „Ich war von Anfang an im Ort dabei“, meint Trunkenbolz, der in Ottenheim aufgewachsen ist. Ihn haben die vielen Pferde, die unterwegs waren, fasziniert. Verwandte mit Pferden hätten ebenso sein Interesse gesteigert. Dadurch kam er mit zwölf Jahren das erste Mal in Kontakt mit den großen Tieren. Dies führte zu Reitstunden und 2000 zum Beitritt in den Reit-und Fahrverein Ottenheim.