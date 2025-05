Nach 16 Jahren Profifußball: Manuel Gulde vom SC Freiburg beendet seine Karriere

Im Alter von 34 Jahren macht Manuel Gulde Schluss. Nach dieser Saison beendet der Innenverteidiger, der zur Saison 2016/17 vom Karlsruher SC zum SC Freiburg wechselte, seine Karriere. Das teilte der Breisgauer Bundesligist am Dienstag offiziell mit, seine Entscheidung gab der Innenverteidiger in einem Video auf der Homepage des SC Freiburg bekannt.

Zehn Spiele in der Europa League absolviert

Der gebürtige Mannheimer lief in seiner Karriere insgesamt 171 Mal in der Bundesliga und 79 Mal in der zweiten Liga auf, zudem absolvierte er zehn Partien in der Europa League. Zwölf Tore stehen in diesen Spielen zu Buche. In dieser Saison spielt Gulde im Team von Trainer Julian Schuster jedoch keine wirkliche Rolle mehr. Im Profiteam kam er nicht zum Einsatz, einmal spielte er für die Bundesliga-Reserve der Freiburger in der Regionalliga.

Lesen Sie auch

Den Sprung in den Profifußball schaffte Gulde bei der TSG Hoffenheim, es folgten Stationen in Paderborn und Karlsruhe, ehe er vor neun Jahren zum Sport-Club kam, bei dem er nun seine Karriere beendet.