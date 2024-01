Nach 16 Jahren: Ortenauer Landrat Frank Scherer tritt 2024 nicht wieder zur Wahl an

Ortenauer Landrat Frank Scherer tritt 2024 nicht wieder zur Wahl an

1 Landrat Frank Scherer hat rund um den Jahreswechsel entschieden, sich 2024 nicht um eine dritte Amtszeit zu bewerben. Foto: Landratsamt

Landrat Frank Scherer wird sich nicht um eine dritte Amtszeit bewerben. Das teilte er am Dienstag seinen Kollegen in der Verwaltung, dem Ortenau-Klinikum und den Betrieben des Ortenaukreises sowie den Kreisräten mit.









Scherers Amtszeit wird damit am 31. Oktober 2024 endgültig auslaufen. „Ich habe um den Jahreswechsel herum entschieden, dass ich mich nach 16 Jahren als Landrat des Ortenaukreises nicht für eine dritte Amtsperiode bewerben werde“, erklärt der 60-Jährige am Dienstag in einer Mitteilung seines Hauses.