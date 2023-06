Landesliga: FSV Seelbach - 1. SV Mörsch 1:5 (1:1). Drei Niederlagen in Folge zum Saisonende waren schließlich für den FSV Seelbach zu viele, um in der Landesliga zu bleiben. Gegen Mörsch gingen die Seelbacher durch Fabian Kloos zwar in Führung (10.), kassierten schließlich aber eine deutliche Klatsche. Für den Aufsteiger geht es nach nur einem Jahr zurück in die Bezirksliga.



Seelbach: Lecher; Weichert, Krumm, Fries, Schäfer, Kloos, Roth, Fehrenbacher (30. Mik, 60. Eble), Erb (76. Hacker), Resch, Himmelsbach (67. Kappa).



Tore: 1:0 Kloos (10.), 1:1 J. Walter (30.), 1:2 Würz (58.), 1:3 J. Walter (62.), 1:4 E. Walter (86.), 1:5 Franjic (90.+1).



LAHR. Landesliga: FV Langenwinkel - SV Ulm 4:0 (2:0). Mit der Rettung auf Tabellenplatz elf hat eine bescheidene Saison am Samstag für Langenwinkel glimpflich geendet. Der Heimsieg über Absteiger Ulm war nicht spektakulär, aber nie gefährdet. Nach Wochen und Monaten des Drucks, speziell während der Rückrunde, war die Erleichterung Trainer-Team, Betreuern und Spielern nach dem Schlusspfiff deutlich anzumerken. „Ich will so etwas nach Möglichkeit nie wieder in dieser Form erleben. Das war brutal“, sagte Trainer Klaus Stefan.

Die Mitspieler ließen nach dem Spiel Eugen Sokolov hochleben. Der nominelle Torhüter, in der neuen Saison beim SC Lahr aktiv, war vergangene Woche beim 2:2 in Offenburg in den Schlussminuten als Sturmspitze eingewechselt worden. Mit zwei Vorlagen hatte Sokolov entscheidenden Anteil daran, dass Langenwinkel den vielleicht wichtigsten Punkt im Laufe der Rückrunde einsammeln konnte. „Da gehörte zweifelsfrei auch viel Glück dazu. Aber ehrlich gesagt war uns das Glück auch viele Male in der Rückrunde nicht eben hold. Von daher nehmen wir das gerne mit“, ordnete Stefan die Entwicklung ein.

Gegen Ulm entwickelte sich von Beginn an eine einseitige Begegnung, in der die Hausherren aus 13 klaren Einschussmöglichkeiten immerhin vier Treffer kreierten. „Auch wenn es diesmal nicht entscheidend war, müssen wir viel mehr Tore erzielen“, ärgerte sich Stefan. Auf der anderen Seite musste Torhüter Daniel Roos lediglich ein einziges Mal einen gefährlichen Abschluss klären (69.).

Mit Blick auf die neue Saison laufen die FVL-Planungen auf Hochtouren. Youssef Farres gab der Verein während der Woche als fünften Neuzugang bekannt. Der 30-jährige Rechtsverteidiger kommt vom FC Olympique Straßburg. Linksverteidiger Melvyn Aby (Ziel unbekannt) ist andererseits der fünfte Abgang. Weitere Zu- als auch Abgänge stehen vor der Vollendung. „Unser Ziel muss vor allem sein, auf eine größere und stabile Kaderbreite hinzuarbeiten. In der Rückrunde war deren Fehlen eine unserer größten Baustellen“, schloss Klaus Stefan.



Langenwinkel: Roos; Tshibangu, Ghita, Draghici, Rocoplan, Stefan, Uca, Kraut (87. Sokolov), Makaya (90. Di Benedetto), Maalmi (90. Dahinten), El Manssouri (75. Zugravu).



Tore: 1:0 Makaya (5.), 2:0 El Manssouri (12.), 3:0 Stefan (49.), 4:0 Stefan (51.).



RUST. Landesliga: SV Rust - SV Stadelhofen 0:7 (0:1). Rust verabschiedete sich mit einer heftigen Niederlage gegen den Meister aus der Landesliga. Das Strickmuster der Begegnung glich dem Verlauf der Rückrunde. Die Hausherren begannen mindestens gleichwertig, versäumten es jedoch, trotz bester Chancen in Führung zu gehen. Stattdessen traf der Gast vor und nach der Pause. Als dann Adem Özkan in seinem letzten SVR-Spiel als Abwehrchef eingewechselt wurde, verlor die Defensive jegliche Struktur und löste sich in Bestandteile auf. Leichte Fehler begünstigten fünf Gegentreffer binnen lediglich zehn Minuten. „Die Leistung hat eine Stunde lang gestimmt, die Schlussviertelstunde war den Wechseln und individuellen Fehlern geschuldet“, so Trainer Christian Saban.



Rust: Maier; Pöppinghaus, Son, Olcan (61. Özkan), Sehrer, Hurst (67. Bitto), Paris (61. Kaufmann), Szkibick, Bologna (53. Wiedemann), Grösser, Saki.



Tore: 0:1 Zimmerer (27.), 0:2 Lamm (47.), 0:3 Vollmer (76.), 0:4 Vollmer (78.), 0:5 Distelzweig (81./FE), 0:6 Vollmer (83.), 0:7 Abdalla (86.).