Nach 15 Jahren: Singende Hausfrauen aus Friesenheim sind Geschichte

Sie haben mit ihren „Küchenliedern“ 15 Jahre lang bei Veranstaltungen für gute Unterhaltung gesorgt. Damit ist jetzt Schluss. Das Trio wird nicht mehr auftreten.
In Friesenheim und der gesamten Region haben die Singenden Hausfrauen mit ihren sogenannten Küchenliedern für Unterhaltung und gesellig, wohltuende Stunden gesorgt. Am Ende waren sie nur noch zu dritt unterwegs. „Jetzt geht leider eine Ära zu Ende“, sagt Dorothea Kuchar, die vor 15 Jahren zur Gründung eines kleinen Singkreises eingeladen hat. „Es waren gute und vor allem wunderschöne Jahre“, erzählte Kuchar im Gespräch mit der Lahrer Zeitung und spricht von einer wunderschönen Reise mit Gesang und vielen wertvollen Begegnungen. Leicht sei ihr das Aufhören nicht gefallen. Leider sei eine Sängerin ausgeschieden, was Kuchar zum Anlass nahm, das Trio aufzulösen. Zum Jahresende 2025 haben sie mit ihren gemeinsamen Proben aufgehört.