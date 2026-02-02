Nach 15 Jahren: Singende Hausfrauen aus Friesenheim sind Geschichte

Sie haben mit ihren „Küchenliedern“ 15 Jahre lang bei Veranstaltungen für gute Unterhaltung gesorgt. Damit ist jetzt Schluss. Das Trio wird nicht mehr auftreten.

In Friesenheim und der gesamten Region haben die Singenden Hausfrauen mit ihren sogenannten Küchenliedern für Unterhaltung und gesellig, wohltuende Stunden gesorgt. Am Ende waren sie nur noch zu dritt unterwegs. „Jetzt geht leider eine Ära zu Ende“, sagt Dorothea Kuchar, die vor 15 Jahren zur Gründung eines kleinen Singkreises eingeladen hat. „Es waren gute und vor allem wunderschöne Jahre“, erzählte Kuchar im Gespräch mit der Lahrer Zeitung und spricht von einer wunderschönen Reise mit Gesang und vielen wertvollen Begegnungen. Leicht sei ihr das Aufhören nicht gefallen. Leider sei eine Sängerin ausgeschieden, was Kuchar zum Anlass nahm, das Trio aufzulösen. Zum Jahresende 2025 haben sie mit ihren gemeinsamen Proben aufgehört.

Gern ließ Kuchar im Gespräch mit der Lahrer Zeitung die vergangenen 15 Jahre Revue passieren. Zu Gast fühlten sie sich in der gesamten Region, sogar bis nach Freiburg und ins Kinzigtal sind sie mit ihren außergewöhnlichen Liedern gekommen. Namentlich nannten sie ihr Repertoire „Küchenlieder“ – das sind Lieder, die beim Kochen, bei der Arbeit in den Zigarrenfabriken oder auf dem Feld in früheren Jahren gesungen wurden.

Mit ihren Küchenliedern kamen die Sängerinnen ins SWR-Fernsehen

Im März 2011 hat Kuchar sich ein Herz gefasst. Beim Seniorennachmittag der Gemeinde Friesenheim habe sie spontan das Mikrofon geschnappt und Frauen zum gemeinsamen Gesang von alten Liedern eingeladen. Damit die Leute wussten, welche Art von Liedern sie meinte, habe sie spontan das Lied „Zigeunerkind“ gesungen. Nahezu alle Besucher hätten mitgesungen. Sofort fanden sich Ella Rottler aus Oberweier und Ursel Pabst aus Heiligenzell. Über einen Tisch hinweg meinte Ursel Pabst zu Renate Wabnitz: „Und du singst auch mit.“ Hinzu kam noch Ingrid Dziersk und ein Quintett war gegründet. So erzählte es Kuchar der Lahrer Zeitung. Schon im August 2011 waren die fünf Frauen zu Gast bei einem Seniorennachmittag in Rust. Einen Namen hatten die Frauen noch nicht, aber ihre Ankündigung sogenannte Küchenlieder zu singen, brachte ihnen damals den Namen „Die singenden Hausfrauen“ ein. Dabei sei es geblieben.

Der SWR wurde auf die fünf aufmerksam und im Jahr 2011 kam es zu einer ersten kurzen Fernsehübertragung im dritten Programm mit Aufnahmen im Heimatmuseum in Oberweier. Aber auch im Radio wurden sie vorgestellt. Gemeinsam haben sie sich ein Repertoire von 90 Liedern erarbeitet.

Beliebt waren auch die Benefizkonzerte zur Weihnachtszeit

Auf Instrumentalbegleitung wollten die Frauen immer verzichten. Ihren eigenen Stimmen haben sie Ausdruck verliehen. Beliebt waren auch ihre Benefizkonzerte in der Weihnachtszeit mit Unterstützung von Werner Kohler und Gerd Loosmann in der St. Laurentiuskirche in Friesenheim.

Im Laufe der Jahre sind einzelne Frauen aus Alters- und Gesundheitsgründen ausgeschieden und neue hinzu gekommen. Mit Karin Schlegel und Lilo Schwendemann war Kuchar noch als Trio unterwegs. Am Ende waren es nur noch zwei und es kam im Dezember 2025 zur Auflösung.

Vor zwei Jahren haben die Singenden Hausfrauen die Verantwortung für die Seniorennachmittage im Georg-Schreiber-Haus übernommen und diese aus dem Stegreif organisiert. Dankbar waren sie auf die zahlreiche ehrenamtliche Unterstützung von Menschen aus der Gemeinde. Die Organisation dieser Aufgabe wurde jedoch immer beschwerlicher, weshalb die Frauen diese Verantwortung gern in jüngere Hände übergeben wollen und darauf hoffen, dass sich wieder ein Team findet, das für die Friesenheimer Senioren einen Treffpunkt einrichtet.

Ehrenamt

Wer gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen gern Seniorennachmittage im Georg-Schreiber-Haus in Friesenheim gestalten möchte, wendet sich an das Gemeindeteam St. Laurentius Friesenheim mit Martina Hamm unter Telefon 0152/2 1 65 84 27.