Nach 15 Jahren als Oberdigisheimer Ortsvorsteher: Achim Mayer schwärmt von der Zusammenarbeit

Achim Mayer geht nach 15 Jahren als Ortsvorsteher von Oberdigisheim und als Meßstetter Stadtrat in den kommunalpolitischen Ruhestand. Im Bilanz-Gespräch verrät er, was er beim „Work & Travel“ in Kanada für diese Ämter gelernt hat, was er jetzt nachholen will und was er – mit Bedauern – vererben muss.