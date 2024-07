Nach 14.000 Schulstunden: 66 Schüler der Freien Evangelischen Schule Lahr feiern ihren Abschluss

20 der Schüler haben den Hauptschulabschluss, 30 die Mittlere Reife und 16 das Abitur bestanden, informiert die Freie Evangelische Schule Lahr (FES) in ihrem Bericht von der Abschlussfeier. „Ihr habt nun je nach Abschluss zwischen 10 000 und 14 000 Unterrichtsstunden hinter euch. In dieser Zeit haben wir euch einige Engländer in die Hand gegeben“, sagte Schulleiter Walter Rudolph in seiner Ansprache an die Absolventen – die 22. und letzte Ansprache bei einer Abschlussfeier für ihn als Schulleiter.

Und nein, er meine damit keine Arbeitsmigranten aus Großbritannien, sondern so nenne man einen Schraubschlüssel, der sich an verschiedene Größen anpassen lasse, ein Allround-Werkzeug sozusagen. „Ich meine damit allgemeine Kompetenzen, die euch in die Lage versetzen, mit den bevorstehenden Anforderungen klarzukommen.“ Jede Schule hinterlasse Spuren im Leben der Schüler, auch die FES. „Möge euch diese Schulzeit helfen, in Eurem Leben den guten Weg zu gehen“, so Rudolphs Wunsch an die Abschlussschüler. Und einen eigenen fügte er auch gleich an: „Ihr seid bleibend in unseren Herzen. Vergesst auch uns und die FES nicht.“

Einige Lacher, aber auch feuchte Augen

Nach dem Schulleiter überbrachten auch die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Stefanie Kappus-Kopp und der Bereichsleiter Gymnasium, Detlev Zimpel, ihre Glückwünsche. Zimpel: „Ihr werdet nun den sicheren Hafen der FES verlassen und lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Das ist wichtiger, als das Abitur selbst.“

Im Anschluss überreichten die Klassenlehrer und Tutoren die Zeugnisse und Preise. Einige erinnerten in ihren Ansprachen an gemeinsame Erlebnisse sowie Höhen und Tiefen, die sie gemeinsam mit der Klasse erlebt hatten. Es gab einige Lacher und nicht wenige feuchte Augen. Herr Rumberger, Tutor der Abiturienten, erinnerte sich an den Anblick des Colosseum und der angrenzenden Gladiatorenschule bei der Studienfahrt der Klasse und zog Parallelen: „Auch ihr wart nicht freiwillig an der Schule, aber im Gegensatz zu den Gladiatoren musstet ihr nicht gegeneinander, sondern nur mit dem Stoff kämpfen. Nun werdet ihr zwar nicht mit einem Holzschwert, aber mit eurem Zeugnis feierlich in die Freiheit entlassen.“

Die Schüler hoben in ihren Abschiedsworten vor allem die guten Beziehungen zu den Lehrern hervor. In ihren Worten wurde deutlich, dass sie sich in der Gemeinschaft der FES immer gut aufgehoben und am richtigen Platz gefühlt hatten. Ihr Dank galt ihren Eltern und den Lehrern: „Wir haben es alle geschafft. Auch dank euch. Wir sind die Früchte eurer Arbeit“, sagte Philipp Justus in seiner Ansprache im Namen der Abiturienten.

Umrahmt wurde die Veranstaltung von musikalischen Beiträgen von Schülern und Lehrern der FES aus Pop und Klassik. Den Abschluss machten zwei gemeinsam gesungene Lieder. Eins davon widmete das Lehrerkollegium den Absolventen: „Im Refrain heißt es, dass ihr eine Generation der Hoffnung seid, und das meinen wir auch wirklich genau so“, bekräftigte Rumberger.

Preise, Lobe und Sonderpreise an der Freien Evangelischen Schule

Gymnasium

Simon Grafmüller: Abiturbester mit 1,1, Abiturpreis für beste Leistungen im Fach Mathematik, Hermann-Maas-Preis: Abiturpreis für beste Leistungen im Fach ev. Religion, Online-Stipendium von e-fellows.net

Marius Mährlein: Abiturschnitt 1,1, Otto-Dix-Preis: Abiturpreis für beste Leistung im Fach Bildende Kunst, Online-Stipendium von e-fellows.net

Diana Hunzinger: Preis für sehr gute Leistungen im Abitur mit 1,5, Online-Stipendium von e-fellows.net

Klara Jalowenko: Preis für sehr gute Leistungen im Abitur mit 1,6, Online-Stipendium von e-fellows.net

Nathanael Veil: Lob für gute Leistungen im Abitur mit 1,9, DMV: Abiturpreis für sehr gute Leistungen im Fach Mathematik

Maunel Kunz: Lob für gute Leistung im Abitur mit 2,0

Daniel Linker: Lob für gute Leistung im Abitur mit 2,1

Max Schrod:

Südwestmetall Schulpreis Ökonomie für herausragende Leistung im Fach Wirtschaft

Realschule

Elina Biss: Gesamtleistung

Nelli Distler: sehr gute Gesamtleistung

Nico Link: sehr gute Gesamtleistung und herausragende Leistung in der Mathematikprüfung

Moritz Mehlich: Gesamtleistung

Sofia Reisbich: Preis für ausgezeichnete Prüfungsleistung im Fach Englisch

Werkrealschule – Mittlere Reife

Naomi Hapenciuc: sehr gute Leistung

Elisa-Sophie Leber: sehr gute Leistung

Tuana Oruncak: sehr gute Leistung

Isabella Zipf: sehr gute Leistung

Werkrealschule – Hauptschulabschluss

Luisa Frenk: sehr gute Leistung