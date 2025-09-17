Nach 11:1-Sieg: Spvgg Bad Teinach-Zavelstein kritisiert B-Liga-Reform

Tabellenführer durch einen 11:1-Sieg – bei der Spvgg Bad Teinach-Zavelstein müsste beste Laune herrschen. Doch Spielleiter Roland Kaiser gießt Wasser in den Wein.
Für die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein ist es eigentlich ein gutes Omen: Sieben Tore schoss Jonathan Pfrommer am vergangenen Sonntag beim 11:1-Sieg gegen die SG Teinachtal II. Genau wie vor zwei Jahren zu Saisonbeginn gegen den Türkischen SV Calw. Am Ende stieg die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein in die Kreisliga A auf. Und genau das soll auch in dieser Saison wieder passieren.