Nach 11:1-Sieg: Spvgg Bad Teinach-Zavelstein kritisiert B-Liga-Reform

Für die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein ist es eigentlich ein gutes Omen: Sieben Tore schoss Jonathan Pfrommer am vergangenen Sonntag beim 11:1-Sieg gegen die SG Teinachtal II. Genau wie vor zwei Jahren zu Saisonbeginn gegen den Türkischen SV Calw. Am Ende stieg die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein in die Kreisliga A auf. Und genau das soll auch in dieser Saison wieder passieren.

Kader ist breiter geworden Jonathan Vetter kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Dass er vergangene Saison verletzungsbedingt ausfiel und sein Sturmpartner Christoph Reiser kaum in Deutschland war, ist für Spielleiter Roland Kaiser ein entscheidender Grund, warum die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein umgehend wieder in die Kreisliga B abstieg. Vetter und Reiser sind nun wieder an Bord, ebenso weitere Langzeitverletzte, so dass der Kader in dieser Saison breiter geworden ist. Hinzu kommt eine Umstellung in der Defensive, so dass das Team von Trainer Jörg Schilling nun nach vier Spieltagen Tabellenführer der Staffel 2 der Kreisliga B ist.

Diese vier Siege haben aus Kaisers Sicht allerdings nicht unbedingt eine große Aussagekraft. „Die Liga ist sehr ungleich verteilt. Das ist für uns eine sehr unglückliche Situation“, spricht der Spielleiter die in der Sommerpause vollzogene Kreisliga-B-Reform an.

Zehn Teams sind zu wenig

Bislang gab es im Fußballbezirk Nordschwarzwald drei Kreisliga-B-Staffeln – zwei reguläre plus eine für die zweiten Mannschaften der Bezirksligisten. Letztere habe man laut Bezirksspielleiter Martin Stede so aber nicht mehr aufrechterhalten können, da nur noch zehn zweite Mannschaften an ihr teilnehmen wollten. „Eine Liga mit nur zehn Mannschaften ergibt keinen sinnvollen Spielbetrieb und ist ebenfalls nicht zulässig“, betonte Stede. Ohnehin will kaum eine dieser Mannschaften in die Kreisliga A aufsteigen. In der vergangenen Saison wollte das lediglich die SG Vöhringen II und stieg als Tabellendritter auf. Da die meisten Bezirksligisten dennoch keinen Reserve-Spielbetrieb wollten, wurde eine Reform vollzogen und die zweiten Mannschaften der Bezirksligisten auf die regulären Staffeln aufgeteilt. Sechs von ihnen spielen nun der Staffel 2 der Kreisliga B, dazu die SG Teinachtal II. Somit sind sieben der 15 Teams dieser Staffel zweite Mannschaften.

Viel hängt vom Spielplan ab

„Mir ist die Problematik insgesamt für den Bezirk schon bewusst, aber aus unserer Sicht ist das nicht gut. Auch von unseren Zuschauern höre ich: null attraktiv“, kritisiert Kaiser. Vor allem sportlich sorge dieses Ungleichgewicht für Probleme. „Es kommt auf die Duelle gegen Mannschaften wie den TSV Neuhengstett und den SV Sulz am Eck an“, verdeutlicht der Spielleiter. Dass die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein die vermeintlich leichten Gegner gleich zu Beginn hat, könne zwar durchaus helfen, sich „in einen Flow“ zu spielen, wie Kaiser sagt. Er ist froh, dass seine Mannschaft diese Spiele mit der nötigen Ernsthaftigkeit wie jetzt beim 11:1-Sieg gegen die SG Teinachtal II angehe. Doch zu viel hänge vom Spielplan ab, also wann wer gegen wen spielt. Für Kaiser ist klar: „Ich erwarte volle Punkteausbeute bis November. Bis zum Spiel gegen den TSV Neuhengstett.“

Reserven pausieren zu oft

Ein weiterer Kritikpunkt: Während sich die Bezirksligisten freuen könnten, dass ihre zweiten Mannschaften bei den Vorspielen eine erste Mannschaft zu Gast haben, schauen die Reserve-Teams der B-Ligisten in die Röhre. Diesen drohen mehrere spielfreie Wochenenden in Folge, da die Bezirksligisten mit zweiter Mannschaft kein Reserve-Team haben. „Ich muss auch darauf achten, dass die Leute in der Reserve bei der Stange bleiben. Das ist schwierig, wenn die wochenlang keine Spiele haben“, befürchtet Kaiser im schlimmsten Fall ein Auseinanderbrechen dieser Mannschaften.