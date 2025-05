Nach 1:1 im Heimspiel: SC Lahr hat den Klassenerhalt sicher

Drei Spieltage vor Schluss ist klar, dass der SC Lahr in der Verbandsliga bleibt. Nach dem 1:1 gegen Rielasingen-Arlen sind sieben Zähler auf den ersten Abstiegsplatz zwar noch kein sicheres Polster, aber fünf Teams können trotzdem nicht mehr am SCL vorbei.

Verbandsliga: SC Lahr - 1. FC Rielasingen-Arlen 1:1 (0:0). Die Rechenschieber können an der Dammenmühle eingepackt werden. Da der SV Bühlertal am Sonntagnachmittag gegen den Freiburger FC nur einen Zähler mitnahm, wurde der VfR Hausen auf den ersten Abstiegsplatz verwiesen.

Auf Hausen haben die Lahrer bei noch drei ausstehenden Spielen zwar nur sieben Punkte Vorsprung, können allerdings trotzdem nur noch bis auf Platz zwölf durchgereicht werden. Bühlertal hat nur noch zwei Spiele und sieben Zähler Rückstand – und bleibt damit definitiv hinter den Lahrern.

Sorgen, dass es mit dem Klassenerhalt doch noch einmal eng werden könnte, gab es an der Dammenmühle sowieso nicht mehr allzu sehr. Dazu gab es gegen Rielasingen-Arlen zu viele Aspekte, die gefallen haben, wie Dino Piraneo, Co-Trainer des SCL, im Gespräch mit unserer Redaktion beschreibt.

Druck auf das gegnerische Tor nimmt nach 15 Minuten etwas ab

„Die ersten 15 Minuten waren wir sehr gut im Spiel. Der Gegner war rein auf die Defensive bedacht“, lobt Piraneo. Anschließend ließen die Lahrer allerdings etwas nach. „Vor dem Tor waren wir weniger dominant, auch wenn wir das Spielgeschehen immer noch kontrolliert haben“, so der Lahrer Co-Trainer.

Nachdem es torlos in die Pause ging, brachten die Einwechslungen von Dominik Kaufmann und Lars Birkle neuen Schwung. Spoth und Zeyer gingen auf die Bank. „Wir haben damit die Dreierkette aufgelöst und auf drei Stürmer umgestellt. Die taktische Änderung zur zweiten Halbzeit hat gefruchtet“, erklärt Piraneo. Nach 56 Minuten waren die Kicker von der Dammenmühle dann auch in Führung. Larsen Naletilic hielt am kurzen Pfosten den Kopf hin und traf zum 1:0. Kurz nach dem Treffer hätte Birkle bereits für die Vorentscheidung sorgen können. Er traf jedoch den Innenpfosten.

Sokolov probiert beim Gegentor zu retten, kommt aber etwas zu spät

„In der zweiten Halbzeit waren wir vor dem Gehäuse wieder druckvoller unterwegs“, lobt Piraneo. Der eingewechselte Konstantin Fries, der diesmal ab der 66. Minute mitwirken durfte, traf die Latte und Birke wie auch Kaufmann hatten weitere gute Gelegenheiten.

Nach 72 Minuten war allerdings auch der Gast per Kopf am kurzen Pfosten zur Stelle. Bei der Hereingabe vom rechten Flügel stürmte SCL-Keeper Eugen Sokolov aus seinem Tor, um eher am Ball zu sein. Kian Fetic kam ihm jedoch zuvor und nickte zum Ausgleich ein. „Mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden, es ist aber schon okay für uns“, hält Piraneo fest. Am kommenden Samstag geht es für die Lahrer dann nach Kuppenheim. SC Lahr: Sokolov; Sö. Zehnle, Naletilic (85. Giedemann), Wirth, Spoth (46. Kaufmann), Lehmann (85. Fleig), Häußermann, Allgaier, Kalt, Zeyer (46. Birkle), Keita (66. Fries). Tore: 1:0 Naletilic (56.), 1:1 Fetic (72.).