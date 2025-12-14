Nach zuvor sieben Niederlagen gegen den BVB hat der SC Freiburg gegen Borussia Dortmund am Sonntag einen Punkt geholt. Am Ende wäre sogar mehr drin gewesen.
Christian Günter, Matthias Ginter oder Vincenzo Grifo. Ganz gleich welcher Freiburger Profi sich am Sonntagabend auf dem Weg in die Kabine äußerte, allen war die innerliche Zerrissenheit anzumerken. Denn auf der einen Seite hatten die Freiburger beim 1:1 gegen Borussia Dortmund den ersten Punkt nach sieben Niederlagen in Serie gegen den BVB geholt.