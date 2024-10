1 Christoph Lawicki (links) ist nicht mehr Coach beim TGB Lahr. Nach dem 0:7 gegen Dinglingen hat der Verein ihn entlassen. Foto: Fissler

Die Lahrer aus der Kreisliga A Süd nehmen einen Wechsel auf der Trainerbank vor. Batuhan Tug und Erol Sür übernehmen nun interimistisch das Amt.









Link kopiert



Der Weg des TGB Lahr ging unter Trainer Christoph Lawicki stetig nach oben. In der Vorsaison dominierte das Team in der Kreisliga B und machte den Aufstieg als Meister ganz deutlich klar. Auch in der neue Spielzeit steht das Team auf Platz fünf für einen Aufsteiger sehr gut da.