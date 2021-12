8 Ein 0:5 gab es zuvor nur ein einziges Mal im eigenen Stadion. In der Saison 1995/96 gingen Gerhard Poschner und der VfB gegen Borussia Dortmund mit diesem Ergebnis unter. Foto: imago

Das 0:5 gegen den FC Bayern München markiert die höchste Heimniederlage in der Bundesligageschichte des VfB Stuttgart. Wir blicken auf die heftigsten Heimpleiten der Vergangenheit zurück.















Link kopiert

Stuttgart - Es gibt Tage, da will nichts gelingen. Tage, wie sie auch der VfB Stuttgart in seiner langen Bundesligahistorie schon des Öfteren erlebt hat. Erst jetzt wieder am Dienstag. Fünf Stück kassierten die Weiß-Roten im eigenen Stadion gegen den FC Bayern München. Eine herbe Packung, die zugleich die höchste Heimniederlage in der Stuttgarter Bundesligageschichte bedeutete.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Chefsuche beim VfB – kommt Alexander Wehrle?

Ein 0:5 gab es bislang nur einmal, und das ist auch schon eine ganze Weile her. Vor 25 Jahren triumphierte Borussia Dortmund mit diesem Ergebnis im damaligen Daimler-Stadion. Dazwischen und davor setzte es eine Reihe weiterer deftiger Heimpleiten, auf die wir in unserer Bildergalerie zurückblicken. Klicken Sie sich durch!