Nach vier Niederlagen in Serie will der SV Weil am Samstag gegen den FC Tiengen (15.30 Uhr) zurück in die Spur finden. Andreas Schepperle bedauert den fehlenden Teamgedanken.
„Man kann den Wittlingern definitiv nicht vorwerfen, dass sie auf dem Platz nicht als Einheit agieren“, blickt Andreas Schepperle, Cheftrainer des Fußball-Landesligisten SV Weil, auf die überraschende 0:1-Derbyniederlage im Kandertal zurück. In 90 Minuten hatten die Grenzstädter kaum Torgefahr ausgestrahlt und letztlich auch nicht unverdient verloren. Seiner Elf seien Selbstvertrauen und Teamgedanke abhandengekommen.