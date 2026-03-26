Nach vier Niederlagen in Serie will der SV Weil am Samstag gegen den FC Tiengen (15.30 Uhr) zurück in die Spur finden. Andreas Schepperle bedauert den fehlenden Teamgedanken.

„Man kann den Wittlingern definitiv nicht vorwerfen, dass sie auf dem Platz nicht als Einheit agieren“, blickt Andreas Schepperle, Cheftrainer des Fußball-Landesligisten SV Weil, auf die überraschende 0:1-Derbyniederlage im Kandertal zurück. In 90 Minuten hatten die Grenzstädter kaum Torgefahr ausgestrahlt und letztlich auch nicht unverdient verloren. Seiner Elf seien Selbstvertrauen und Teamgedanke abhandengekommen.

Die Niederlage in Wittlingen habe nach dem 1:6 in Stegen sowie der 0:2-Heimpleite gegen den FSV Rheinfelden „nochmal eine Schippe draufgelegt“, so Schepperle. „Wir müssen wieder in die Spur finden“, sagt der Übungsleiter mit Blick auf das bevorstehende Duell mit dem FC Tiengen. Zwar stehen die Weiler auf Rang vier vor dem FC Tiengen (acht), doch die Kontrahenten trennt lediglich ein Zähler.

Für das Duell mit dem FCT fehlt Liam Mertinatsch, der die letzte Partie seiner Sperre absitzen muss. Pablo Maier und Than Nam Do Le sind aufgrund muskulärer Probleme fraglich. Nemanja Radulovic und Cedric Heidenreich fehlten zwar unter der Woche berufsbedingt, stehen am Wochenende aber wohl wieder zur Verfügung. Nach vier Landesliga-Niederlagen in Folge pocht der SV Weil im heimischen Nonnenholz auf etwas Zählbares.