Nabu-Projekt gelingt: Wilde Wiesen und summende Brummer in Binzen

Zum Abschluss des Nabu-Projekts „Natur nah dran“ zieht der Binzener Bürgermeister Andreas Schneucker eine positive Bilanz.
Mit „Natur nah dran“ zur insektenfreundlichen Kommune: In der Gemeinde Binzen haben Wildpflanzen und Insekten auf mehreren Grünflächen Einzug gehalten und lassen es jetzt im Sommer vielfältig summen und brummen. Die angelegten Wildblumen- und Staudenflächen sind Teil des Projekts von Naturschutzbund (Nabu) und Umweltministerium Baden-Württemberg zur Förderung der Artenvielfalt in Städten und Gemeinden, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Binzen.