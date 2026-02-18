NABU in Onstmettingen: Hand in Hand für den Naturschutz

In Onstmettingen bedroht die zunehmende Verbuschung den Schutzstatus der Wacholderheide. NABU und Verwaltung wollen dem entgegenwirken.
Trotz der angespannten finanziellen Lage der Stadt Albstadt soll der Natur- und Artenschutz nicht vernachlässigt werden. Hilfe bei der Umsetzung unter anderem des Biotopverbundplans bekommt die Verwaltung von der NABU-Gruppe Albstadt. Das jüngste Großprojekt ist eine Landschaftspflegemaßnahme in Teilen der Onstmettinger Wacholderheide. Dort haben Büsche und zwischenzeitlich stark gewachsene Bäume die ehemals typische Offenlandstruktur in den vergangenen Jahren zurückgedrängt.