Nabu in Mötzingen: Nur noch selten Fledermäuse in den Nistkästen

Nur noch selten Fledermäuse in den Nistkästen

Nabu in Mötzingen

1 Naturschützer unterschiedlichen Alters waren bei den Aktionen an drei Samstagen dabei. Foto: Markus Bihler

Bei seinen Nistkasten-Aktionen hat der Nabu in Mötzingen nur noch wenige Fledermaus-Nester gefunden. Das sah vor einigen Jahren noch ganz anders aus.









Wie jedes Jahr im Herbst wurden vom Nabu Eutingen-Mötzingen-Gäu wieder an drei Samstagen alle rund 250 Vogel- und Fledermauskästen im Wald zwischen Öschelbronn und Mötzingen, sowie am Mötzinger neunen Friedhof überprüft und gereinigt. Dazu haben sich wieder einige Helfer eingefunden, obwohl das Wetter nicht ganz so toll war. Auch ein paar Kinder der Jugendgruppe Naju Eutingen-Mötzingen-Gäu waren dabei.