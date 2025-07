Auch in diesem Jahr wird Naturfreunden aus Hechingen und Umgebung Gelegenheit geboten, die zahlreichen, zum Teil auch bunten „Flattertiere der Nacht“ zu bestaunen und kennenzulernen. Dazu lädt die Nabu-Ortsgruppe für Freitag, 25. Juli, auf die „Kapfalm“ ein.

Rund 1060 Nachtfalterarten teilen sich in die Familien der Spinner, Spanner, Eulen und Bären auf. Hinzu kommen etwa 3000 Kleinschmetterlingsarten.

Lesen Sie auch

Mehr als 60 Arten, die sich durch zwei helle Lichtquellen, umgeben von durchsichtigem Stoff anlocken ließen, konnten im letzten Jahr bestimmt werden. Die Anziehungskraft, die das Licht auf die nächtlich fliegenden Falter ausübt, gibt die Möglichkeit, die sonst kaum wahrnehmbaren Tiere in Ruhe betrachten zu können und ihrer unglaublichen Vielfalt gewahr zu werden.

Grillen und Spähen

Nach gemeinsamem Grillen an der Feuerstelle der „Kapfalm“ oberhalb von Schlatt ab 20 Uhr und einführenden Informationen durch Hans-Martin Weisshap werden ab 22 Uhr die „Leuchttürme“ in Betrieb genommen. Grillgut und Getränke sollte jeder selbst mitbringen, gegebenenfalls auch eine Stirnlampe und eine UV-Brille. Parken kann man am Sportplatz Schlatt.