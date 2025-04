NABU Hechingen: Hans-Martin Weisshap folgt auf Gert Rominger

1 Das langjährige Vorstandsmitglied Gert Rominger (links) und sein Nachfolger Hans-Martin Weisshap (rechts) beim Ernteeinsatz im Klostergarten St. Luzen Foto: Rominger

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung der Hechinger NABU-Gruppe haben die knapp zwei Dutzend Teilnehmer bei den turnusmäßigen Wahlen den langjährig in der Gruppe aktiven Hans-Martin Weisshap neu in das vierköpfige Sprecherteam gewählt. Nach über 30 Jahren als Vorsitzender – seit 2018 als Teil des Vorstands – hatte Gert Rominger auf eine neue Kandidatur verzichtet. Der inzwischen 77-jährige, der sich auch im Arbeitskreis Zollernalb des Landesnaturschutzverbands und als Naturschutzwart für Natur und Umwelt einsetzt, und zudem in der Hechinger Amnesty-Gruppe aktiv ist, hat mit diesem Schritt, der – wie er sich ausdrückte – „altersbedingt nachlassenden Belastbarkeit“, Rechnung getragen.