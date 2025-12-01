NABU Hechingen: Auto und Streusalz – so geht umweltfreundliches Verhalten im Winter

Der Winter ist da – und mit ihm zugefrorene Autoscheiben und glatte Straßen. Die Hechinger NABU-Gruppe weist in diesem Zusammenhang auf umweltfreundliches Verhalten hin.
Bereits einige frostige Nächte erlebte Hechingen in den vergangenen Tagen. Ein Ärgernis für Autofahrer, die ihr Fahrzeug im Freien parken und morgens schnell losfahren möchten: zugefrorene Scheiben. Die Hechinger NABU-Gruppe weist nun in einer Pressemitteilung darauf hin, dass ein „Warmlaufenlassen“ des Motors im Stand zu einem erhöhten Schadstoffausstoß sowie Kraftstoffverbrauch führt.