Beim gemeinsamen Frühstück mit mitgebrachtem Kuchen, Kaffee und Tee konnte sich jeder stärken. Dann ging es los, in zwei Gruppen mit den beiden Naturpark-Rangern Mareike Matt und Martin Schwenninger.

Die Gruppe marschierte im Gänsemarsch hintereinander den Rötenbach entlang bis zu seiner Mündung in die Wutach. Zwischendurch erzählten die Guides Wissenswertes zur Entstehung der Schlucht und den Pflanzen und Tieren. Das Gebiet gehört zum Naturschutz- und Natura 2000-Gebiet „Wutachschlucht“ des Landes Baden-Württemberg und steht unter besonderem Schutz. Das durften mehrere Mountainbiker erfahren, die uns unerlaubterweise entgegenkamen. Sie mussten umkehren.

Das wilde Tosen des Rötenbachs, das Vogelgezwitscher und die Vegetation zu erleben war ganz besonders. Gleichzeitig musste jeder konzentriert den holprigen, schmalen Weg im Auge behalten. Die beiden Guides führten die Gruppe wohlbehalten wieder aus der Schlucht.

Besuch auf dem Biohof

Anschließend ging’s zum Mittagessen ins Landgasthaus Scheffellinde in Achdorf. Danach fuhren die NABU-Mitglieder zum Biohof der Familie Mess in Aselfingen. Dort gab die Familie eine Kostprobe ihrer Apfel- und Birnen-Seccos, die sie von ihrem Obst in einer Kelterei herstellen lassen. Auch konnte man selbst hergestellte Wurst aus dem Fleisch ihrer Rinder kaufen. Nach dem ereignisreichen Tag waren alle müde.