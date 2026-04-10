Wenn es im Frühling im Garten summt und zwitschert, stellen sich viele die Frage: Was kann ich in meinem grünen Reich zum Schutz einheimischer Tiere tun?
Wenn die Vögel zwitschern und die Sonne spürbar an Kraft gewinnt, dann ist der Frühling da. Und mit ihm heißt es: raus ins Freie. Am liebsten in den eigenen Garten. Hängt dort ein Insektenhaus, kann man jetzt wieder wunderbar Wildbienen beobachten, die sich an den Eingängen tummeln. Doch kaum sprießen die ersten Gänseblümchen, sind auch sie wieder im Einsatz: Die Rasenroboter, die unermüdlich ihre Runden drehen. Immer häufiger erobern die selbstfahrenden Mäher die Gärten. Für viele Tiere werden sie jedoch zur Gefahr.