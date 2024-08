Helfer für Einsatz am Wildrosenpfad gesucht

1 Der Wildrosenpfad liegt im Osten von Margrethausen. Foto: Nabu/Stauß

Einen Arbeitseinsatz beim Albstrom-Regio-Projekt Wildrosenpfad plant die Nabu-Ortsgruppe am Wochenende.









Im Einsatz am Wildrosenpfad sind die Mitglieder und Helfer der Nabu-Ortsgruppe Albstadt am Freitag, 23. August, ab 15 Uhr und am Samstag, 24. August, ab 9.30 Uhr.